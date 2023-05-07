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Онкохворі та травмовані українці можуть лікуватись за кордоном: як подати заявку

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Україна, Неділя 07 травня 2023 22:47
Онкохворі та травмовані українці можуть лікуватись за кордоном: як подати заявку Фото: українці можуть лікуватись за кордоном (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українці, які постраждали та потребують медичної евакуації можуть подати відповідний запит та пройти лікування за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві зазначили, що насамперед на лікування за кордон транспортують дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексної спеціалізованої терапії.

Для того, щоб долучитися до евакуації, потрібно подати запит. Це можна зробити двома способами:

Через сімейного лікаря

  • Сімейний лікар чи фахівець стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації.
  • Обласний координатор опрацьовує запит та передає його до команди медичної евакуації в МОЗ.
  • МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації та, за згоди пацієнта, надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії і очікує пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.
  • Коли відповідний медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання щодо транспортування пацієнта.

Через онлайн-форму

  • Наразі багато людей втратили зв'язок із сімейними лікарями, тож МОЗ передбачило інший спосіб подавання заявки на медичну евакуацію - через онлайн-форму.
  • Для цього на сайті Міністерства в розділі "Громадянам" необхідно самостійно заповнити відповідну заявку.
  • Далі МОЗ верифікує всі дані та перевіряє інформацію, після чого вам дадуть зворотний зв'язок.
  • Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до двох тижнів. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

Нагадуємо, що евакуація для українських пацієнтів здійснюється безкоштовно.

Нагадаємо, що з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або ж територій, де йдуть бойові дії - більше не стягуватимуть борги за комунальні послуги.

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