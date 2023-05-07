Онкобольные и травмированные украинцы могут лечиться за границей: как подать заявку
Украинцы, которые пострадали и нуждаются в медицинской эвакуации, могут подать соответствующий запрос и пройти лечение за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.
В министерстве отметили, что в первую очередь на лечение за границу транспортируют детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, нуждающимися в комплексной специализированной терапии.
Для того чтобы присоединиться к эвакуации, нужно подать запрос. Это можно сделать двумя способами:
Через семейного врача
- Семейный врач или специалист стационара принимает решение о необходимости направления пациента на лечение за границу и информирует об этом областного координатора медицинской эвакуации.
- Областной координатор прорабатывает запрос и передает его в команду медицинской эвакуации в Минздрав.
- Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации и при согласии пациента посылает соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии и ожидает предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза, куда могут перенаправить пациента.
- Когда соответствующее медицинское учреждение в странах-партнерах найдено, согласуются вопросы транспортировки пациента.
Через онлайн-форму
- Сейчас многие потеряли связь с семейными врачами, поэтому Минздрав предусмотрел другой способ подачи заявки на медицинскую эвакуацию - через онлайн-форму.
- Для этого на сайте Министерства в разделе "Гражданам" необходимо самостоятельно заполнить соответствующую заявку.
- Далее Минздрав верифицирует все данные и проверяет информацию, после чего вам будет дана обратная связь.
- Обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель. Однако, каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.
Напомним, что эвакуация для украинских пациентов осуществляется бесплатно.
Напомним, что с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.
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