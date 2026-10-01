Онкохвора вперше в Україні отримала ліки на основі медичного канабісу
У Миколаївській області пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше отримала лікарський засіб на основі медичного канабісу за електронним рецептом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської облради в Facebook.
Е-рецепт жінці виписали у КНП "Миколаївський обласний центр онкології". Препарат пацієнтка отримала у ПКВО "Фармація". Його призначили для знеболення та симптоматичної терапії.
Як зазначають у Миколаївській обласній раді, препарати на основі медичного канабісу можуть застосовуватися для пацієнтів із хронічним больовим синдромом, онкологічними та неврологічними захворюваннями. Також їх використовують для військових і цивільних, які зазнали важких поранень.
Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик наголосив, що запровадження таких препаратів потребує відповідальної роботи медиків і фармацевтів.
"Ми розуміємо всю відповідальність, яка покладена на фармацевтів та лікарів. Це шлях, який вимагатиме від нас постійної просвітницької роботи, руйнування старих стереотипів та тісної співпраці", – зазначив він.
Чим медичний канабіс відрізняється від нелегального
Препарати на основі медичного канабісу є лікарськими засобами з чітко визначеним складом і дозуванням. Їх відпускають виключно за електронним рецептом лікаря.
Головна відмінність медичного каннабісу від нелегального - низький вміст тетрагідроканнабіолу, який власне й викликає наркотичний ефект.
Однак за обігом таких препаратів держава стежить: через електронну систему охорони здоров'я та систему відстеження "від насінини до пацієнта".
Заступник директора ПКВО "Фармація" Ярослав Ящук пояснив, що медичні препарати містять два канабіноїди у чітко визначених пропорціях.
"Саме точне дозування ізольованих активних речовин дозволяє пацієнту отримати ефективне лікування без небажаних ефектів, які можуть виникати при вживанні нелегальних речовин", – каже Ящук.
Як відомо, для онкопацієнтів такі препарати можуть бути частиною підтримувальної терапії. Їх застосовують для полегшення больового синдрому, а також для зменшення окремих побічних ефектів хіміотерапії та променевої терапії.
За словами директора Миколаївського обласного центру онкології Максима Безносенка, використання таких препаратів може зменшити потребу пацієнтів в опіоїдних знеболювальних і, відповідно, ризик пов'язаних із ними побічних ефектів.
"Не менш важливими вони є для пацієнтів, які проходять хімієтерапію чи променеву терапію, адже допомагають зменшити нудоту та блювання, стимулюють апетит, запобігають виснаженню організму, а також сприяють зниженню рівня тривожності та нормалізації сну", – зазначив він.
Перед початком роботи з цим напрямом лікарі медичних закладів області та працівники "Фармації" пройшли необхідне навчання для правильного застосування препаратів.
Раніше, 11 червня 2026 року, в Україні пацієнти вперше отримали лікарські засоби на основі медичного канабісу за електронними рецептами. Серед перших отримувачів були ветерани війни, пацієнти з розсіяним склерозом та онкопатологією.
Нагадаємо, що вчені провели найбільше дослідження в історії людства про вплив канабісу на пам'ять людини. Результати виявились невтішними.