В онкодиспансере Черновцов строят бункер для линейного ускорителя

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Объект очень важен для Черновицкой области, ведь позволит получить оборудование, с помощью которого можно эффективнее спасать жизнь онкологических больных. Излучение линейного ускорителя действует только на опухоль, в то время как здоровые ткани остаются невредимыми", - говорится в сообщении.

С помощью прибора в онкологическом центре смогут оказывать специализированную, высококвалифицированную помощь не только буковинцам, но и значительной части западного региона, в том числе жителям Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областей.

Строители уже завершили земляные работы, залили фундамент и приступили к возведению стен. К таким сооружениям существуют специфические требования. В частности, стены должны быть толщиной 2 метра и из тяжелого баритового бетона, что позволит им задерживать ионное излучение.