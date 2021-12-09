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В онкодиспансере Черновцов строят бункер для линейного ускорителя

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Черновцы, Четверг 09 декабря 2021 15:03
В онкодиспансере Черновцов строят бункер для линейного ускорителя Фото: в онкодиспансере Черновцов строят бункер для линейного ускорителя (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновицком онкологическом центре началось строительство бункера для линейного ускорителя. Работы выполняются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Объект очень важен для Черновицкой области, ведь позволит получить оборудование, с помощью которого можно эффективнее спасать жизнь онкологических больных. Излучение линейного ускорителя действует только на опухоль, в то время как здоровые ткани остаются невредимыми", - говорится в сообщении.

С помощью прибора в онкологическом центре смогут оказывать специализированную, высококвалифицированную помощь не только буковинцам, но и значительной части западного региона, в том числе жителям Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областей.

Строители уже завершили земляные работы, залили фундамент и приступили к возведению стен. К таким сооружениям существуют специфические требования. В частности, стены должны быть толщиной 2 метра и из тяжелого баритового бетона, что позволит им задерживать ионное излучение.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что в этом году в Украине будет завершено строительство в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 201 приемного отделения в опорных больницах и 600 амбулаторий, а в следующем году начнут восстанавливать 48 областных больниц для взрослых и детей, в 29 из них построят вертолетные площадки.

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