В онкодиспансере Черновцов строят бункер для линейного ускорителя
В Черновицком онкологическом центре началось строительство бункера для линейного ускорителя. Работы выполняются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Объект очень важен для Черновицкой области, ведь позволит получить оборудование, с помощью которого можно эффективнее спасать жизнь онкологических больных. Излучение линейного ускорителя действует только на опухоль, в то время как здоровые ткани остаются невредимыми", - говорится в сообщении.
С помощью прибора в онкологическом центре смогут оказывать специализированную, высококвалифицированную помощь не только буковинцам, но и значительной части западного региона, в том числе жителям Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областей.
Строители уже завершили земляные работы, залили фундамент и приступили к возведению стен. К таким сооружениям существуют специфические требования. В частности, стены должны быть толщиной 2 метра и из тяжелого баритового бетона, что позволит им задерживать ионное излучение.
Напомним, ранее в ОП сообщили, что в этом году в Украине будет завершено строительство в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 201 приемного отделения в опорных больницах и 600 амбулаторий, а в следующем году начнут восстанавливать 48 областных больниц для взрослых и детей, в 29 из них построят вертолетные площадки.