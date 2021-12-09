В онкодиспансері Чернівців будують бункер для лінійного прискорювача

У Чернівецькому онкологічному центрі розпочалося будівництво бункеру для лінійного прискорювача. Роботи виконуються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

"Об’єкт надзвичайно важливий для Чернівецької області, адже дозволить отримати обладнання, за допомогою якого можна ефективніше рятувати життя онкологічних хворих. Опромінення лінійного прискорювача діє тільки на пухлину, тоді як здорові тканини залишаються неушкодженими", - йдеться у повідомленні.

За допомогою приладу у онкологічному центрі зможуть надавати спеціалізовану, висококваліфіковану допомогу не лише буковинцям, але й значній частині західного регіону, в тому числі жителям Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей.

Будівельники вже завершили земляні роботи, залили фундамент та приступили безпосередньо до зведення стін. До таких споруд існують специфічні вимоги. Зокрема, стіни мають бути завтовшки 2 метри та з важкого баритового бетону, що дозволить їм затримувати іонне випромінювання.