В Ужгороде онкодиспансер оборудуют первым в области линейным ускорителем в рамках "Большой стройки"

Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, расположенный в Ужгороде, получит первый в области линейный ускоритель.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Facebook .

"Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое позволит нашим врачам спасти не одну сотню жизней. Речь идет о первом в Закарпатской области линейном ускорителе", - написал он.

Медучреждение, которое реконструируют и оборудуют современной техникой в ​​рамках программы президента "Большая стройка", заработает ко Дню независимости.

Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое... Posted by Мирослав Белецкий on Friday, August 6, 2021

По данным ОГА, общая сметная стоимость объекта составляет 65 млн грн.

"В помещении завершаются строительные работы. Подрядчик почти обустроил бункер, в котором разместят медицинский аппарат. Планируется, что через две недели в Ужгород приедет сам линейный ускорител", - отметил Билецкий.

Таким образом, в учреждении станет возможным проведение лучевой терапии и радиотерапии с использованием ионизирующего излучения.