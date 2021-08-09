В Ужгороді онкодиспансер обладнають першим в області лінійним прискорювачом в рамках "Великого будівництва"

Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, розташований в Ужгороді, отримає перший в області лінійний прискорювач.

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у Facebook .

"Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке дасть змогу нашим лікарям врятувати не одну сотню життів. Ідеться про перший у Закарпатській області лінійний прискорювач", - написав він.

Медзаклад, який реконструюють та обладнують сучасною технікою в рамках програми президента "Велике будівництво", запрацює до Дня незалежності.

Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке... Posted by Мирослав Білецький on Friday, August 6, 2021

За даними ОДА, загальна кошторисна вартість об’єкту складає 65 млн грн.

"У приміщенні завершуються будівельні роботи. Підрядник майже облаштував бункер, у якому розмістять медичний апарат. Планується, що за два тижні в Ужгород має приїхати сам лінійний прискорювач", - зазначив Білецький.

Таким чином, у закладі стане можливим проведення променевої терапії та радіотерапії з використанням іонізуючого випромінювання.