Онищенко заявил, что НАБУ отобрало его офис на Крещатике

Офис площадью 1000 квадратных метров на Крещатике, принадлежавший бизнесмену, политику Александру Онищенко, Национальное антикоррупционное бюро передало компании АРМА, которая реализовала его за 5 млн грн "своей" частной компании. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил экс-народных депутат Александр Онищенко.

"Тот офис, где я сидел, отобрало его НАБУ, наложило арест, передало компании АРМА, и офис 1000 кв. м на Крещатике, что стоит немалых денег, они его продали сами себе за 5 млн грн. Такая коррупционная составляющая - как НАБУ отбирает, передает на АРМУ, и она продает "своим" частным компаниям", - рассказал Александр Онищенко.

По его словам, к проживающему сейчас в Евросоюзе бизнесмену регулярно обращаются с предложениями "выкупить" собственный бизнес или имущество.

"Когда они на меня выходят, предлагают, чтобы я у них купил, то я говорю, что не иду на договорняки, я за своим потом еще вернусь, а пока пусть продают, кому хотят", - подчеркнул в интервью Онищенко.

Александр Онищенко сообщил, что к нему приезжало уже много представителей властей, которые требовали, чтобы он переписал на них свой бизнес.

"Приезжали ко мне люди, просто сказали, что я должен переписать бизнес, иначе он просто пропадет. Переговорщиков было много, часть бизнеса на них я переписал. Эти люди описывали ситуацию так: ты должен на нас перписать, и тогда будет шанс получить какую-то компенсацию, иначе все это пропадет. Они забрали его за копейки. Пока забирать обратно ничего я не могу, я нахожусь в Европе. Рано или поздно забирать назад придется, то, что забрали у тебя, придется забирать обратно", - отметил экс-народный депутат Александр Онищенко.