"Они пошли ва-банк", - Данилов рассказал, где Россия берет резервы на войну

Россияне начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава - мало этнических русских.

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну", - заявил Данилов.

Он также добавил, РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ веках населения, - на фронте не так много россиян, в основном это другие нации, в которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы русскими.