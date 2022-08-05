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"Они пошли ва-банк", - Данилов рассказал, где Россия берет резервы на войну

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 22:05
"Они пошли ва-банк", - Данилов рассказал, где Россия берет резервы на войну Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава - мало этнических русских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну", - заявил Данилов.

Он также добавил, РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ веках населения, - на фронте не так много россиян, в основном это другие нации, в которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы русскими.

Напомним, россияне продолжают вербовать на войну заключенных. Москва пытается избежать широкого призыва этнических русских.

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