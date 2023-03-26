OneWeb запустила останню партію супутників для глобального інтернету

Сьогодні, 26 березня, компанія OneWeb, що є конкурентом Starlink Ілона Маска, запустила останні 36 супутників зі свого початкового "сузір'я" з 616 супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Сузір'я" з 616 супутників дозволить OneWeb запропонувати глобальне широкосмугове інтернет-покриття вже цього року.

За словами генерального директора компанії Ніла Мастерсона, зараз компанія має достатньо швидкісних космічних апаратів на орбіті, щобвже у травні запропонувати широкосмуговий доступ для бізнесу та урядових клієнтів у 48 штатах США, а до кінця 2023 року - глобальне покриття.

Запуск є важливою віхою в новій космічній гонці, яка має на меті оперезати Землю тисячами низьколітаючих космічних апаратів для широкосмугового зв'язку.

Нагадаємо, створення інфраструктури супутникового інтернету OneWeb обійдеться в понад як 3 мільярди доларів.

Раніше ми писали, що компанія OneWeb відмовилась співпрацювати з Роскомосом. Та навіть призупинила всі запуски з Байконуру.

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