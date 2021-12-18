"Омикрон" уже в Украине. Как обезопасить себя: методы профилактики

В Минздраве отметили, что в настоящее время известно не так много фактов о новом штамме.

"Именно поэтому призываем не распространять непроверенную информацию, в частности, по поводу неэффективности вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

Эффективными профилактическими мерами против "Омикрона" остается использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Первый случай "Омикрона"

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. В настоящее время пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.