Омбудсмен заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии
Осбудсмен заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии. В частности, в колонии №77 продолжают существовать неформальные отношения между различными группами осужденных, которые построены на запугивании новоприбывших заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.
"В очередной раз зафиксировали, что рекомендации, которые предоставлялись мной как Уполномоченным в отношении устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих визитов, остаются невыполненными. Это приводит к нарушению прав осужденных на надлежащие условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения", - написала Денисова.
Выявленные нарушения обсудили на выездном заседании Комитета ВР по правам человека. Также речь шла о дальнейшей работе Бердянской исправительной колонии №77.
"Отметила о необходимости осуществления контроля со стороны руководства Офиса генерального прокурора по состоянию досудебного расследования в уголовных производствах, открытых по фактам избиения и вымогательства средств от осужденных работниками учреждения", - подчеркнула омбудсмен.
Ранее Людмила Денисова заявляла, что один из украинских политзаключенных в РФ намерен объявить голодовку.
Также омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году.