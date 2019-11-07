Омбудсмен заявила о нарушении прав политзаключенного Шумкова

Сотрудники российского лечебного учреждения отказываются оказывать необходимую медицинскую помощь украинскому политзаключенному Александру Шумкову, чем нарушают его права. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

По словам омбудсмена, в Шумкова значительно ухудшилось состояние здоровья, поэтому его перевели в лечебное учреждение в Тверской области. Однако работники заведения отказываются предоставлять политзаключенному необходимую медицинскую помощь.

"Его беспокоит сильная головная боль, а также сильная боль в области спины и судороги. Сотрудники лечебного учреждения не оказывают необходимую медицинскую помощь. Более того, дают таблетки и инъекции, не объясняя их действие на организм Шумкова. Кроме того, шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, что несет опасность получения инфекционного заболевания", - рассказала она.

Денисова отметила, что в неотложном порядке обратится к уполномоченной РФ по правам человека Татьяне Москальковой относительно срочного принятия мер для восстановления прав Шумкова. В частности, омбудсмен требует посодействовать проведению полного медобследования Шумкова и предоставить ему необходимую квалифицированную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Шумкова вывезли в больницу после того, как он объявил голодовку. Украинского политзаключенного вывезли в больницу в российском городе Торжок.

Как писало РБК-Украина, 14 октября украинский политзаключенный Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием украинских политзаключенных на переговорах в минском и нормандском форматах.