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Омбудсмен требует от РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Каримову

Новости » Общество     15.01.2020 - 11:40
Омбудсмен требует от РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Каримову
Фото: Алим Каримов (facebook.com/denisovaombudsman)

В течение трех дней у Каримова удерживается высокая температура

У крымского татарина Алима Каримова, который удерживается в СИЗО в Ростовской области (РФ) ухудшилось состояние здоровья, однако надлежащую помощь ему не оказывают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, Каримов заболел ангиной, вследствие чего температура его тела в течение трех дней повышенная - 39,5 градусов.

"Однако, вопреки имеющимся проблемам со здоровьем, медицинские работники не предоставляют гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечивает возможность получения им медицинских препаратов", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призывает Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно обеспечить проведение полного медицинского обследования и оказания квалифицированного лечения.

Каримов незаконно задержан силовиками РФ по делу "Хизб ут-Тахрир" 27 марта 2019 года.

Ранее в политзаключенного Айдера Джеппарова, которого удерживают в СИЗО аннексированного Крыма обнаружили опухоль.

РБК-Украина писало, что незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева, которого удерживают в СИЗО в Симферополе, заражение крови.

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