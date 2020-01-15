ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Омбудсмен вимагає від РФ терміново надати меддопомогу політв'язню Карімову

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 11:40
Омбудсмен вимагає від РФ терміново надати меддопомогу політв'язню Карімову
Фото: Алім Карімов (facebook.com/denisovaombudsman)

Протягом трьох днів у Карімова утримується висока температура

У кримського татарина Аліма Карімова, що утримується в СІЗО в Ростовській області (РФ) погіршився стан здоров'я, однак належну допомогу йому не надають. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, Карімов захворів на ангіну, внаслідок чого температура його тіла протягом трьох днів підвищена - 39,5 градусів.

"Однак, всупереч наявним проблемам зі здоров'ям, медичні працівники не надають громадянинові України належну допомогу, а адміністрація пенітенціарної установи не забезпечує можливість отримання ним медичних препаратів", - наголосила омбудсмен.

Денісова закликає Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову терміново вжити заходів для відновлення прав громадянина України, а саме забезпечити проведення повного медичного обстеження та надання кваліфікованого лікування.

Карімов незаконно затриманий силовиками РФ у справі "Хізб ут-Тахрір" 27 березня 2019 року.

Раніше у політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину.

РБК-Україна писало, що незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва, якого утримують в СІЗО в Сімферополі, зараження крові.

Український консул відвідає у Росії засуджених політв'язнів Дудку та Бессарабова Денисова заявила про систематичне порушення прав кримських політв'язнів
Новини України омбудсменполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся