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Омбудсмен розповів, скільки дітей вже повернули з РФ, і закликав світ допомогти

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Країни світу мають терміново приєднатися до розв'язання питання щодо повернення всіх українців додому.

"Мав честь модерувати панель "Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими" на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру в Давосі", - заявив омбудсмен.

У своєму виступі Лубінець наголосив, що наразі вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

"А наше завдання - повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку", - сказав він.

Також, за словами омбудсмен, на форумі окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм МГП щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт..

"Робота в Давосі - це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. Ми очікуємо й працюємо задля результатів", - додав Лубінець. 

Депортація українських дітей

Нагадаємо, українських дітей з тимчасово окупованих територій уже неодноразово депортували як до Росії, так і до Білорусі.

Як зазначав український омбудсмен Дмитро Лубінець, Росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких нещодавно незаконно вивезли з України.

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