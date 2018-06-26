Омбудсмен РФ: по заключению врачей, угроз жизни Балуха нет

Москалькова планирует посетить Балуха

По заключению врачей, угроз жизни украинского политзаключенного Владимира Балуха нет. Об этом на брифинге в Киеве заявила омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"По заключению врачей, нет угроз его жизни. Но я сама планирую посетить его и увидеть, в каком он состоянии", - заявила она.

Кроме того, Москалькова заявила, что, если человек голодает столько времени, "конечно, это опасно".

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Балуху, арестованному в оккупированном Крыму, стало плохо на 99 день голодовки. Кроме того, по словам адвоката, он также не смог бы принять участие в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.