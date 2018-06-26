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Омбудсмен РФ: по заключению врачей, угроз жизни Балуха нет

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 15:42
Фото: Татьяна Москалькова (legislation.council.gov.ru)
Фото: Татьяна Москалькова (legislation.council.gov.ru)

Москалькова планирует посетить Балуха

По заключению врачей, угроз жизни украинского политзаключенного Владимира Балуха нет. Об этом на брифинге в Киеве заявила омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"По заключению врачей, нет угроз его жизни. Но я сама планирую посетить его и увидеть, в каком он состоянии", - заявила она.

Кроме того, Москалькова заявила, что, если человек голодает столько времени, "конечно, это опасно".

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Балуху, арестованному в оккупированном Крыму, стало плохо на 99 день голодовки. Кроме того, по словам адвоката, он также не смог бы принять участие в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

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Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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