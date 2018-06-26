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Омбудсмен РФ: по висновку лікарів, загрози життю Балуха немає

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 15:42
Фото: Тетяна Москалькова (legislation.council.gov.ru)
Фото: Тетяна Москалькова (legislation.council.gov.ru)

Москалькова планує відвідати Балуха

За висновком лікарів, загрози життю українського політв'язня Володимира Балуха немає. Про це на брифінгу в Києві заявила омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова.

"За висновками лікарів, немає загроз його життю. Але я сама планую відвідати його і побачити, в якому він стані", - заявила вона.

Крім того, Москалькова заявила, що, якщо людина голодує стільки часу, "звичайно, це небезпечно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, Балуху, заарештованому в окупованому Криму, стало погано на 99 день голодування. Крім того, за словами адвоката, він також не зміг би взяти участь у засіданні про розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Москалькова заявила, що Денісова не зможе без неї відвідати Сенцова в РФ ОБСЄ закликає Росію звільнити українських політв‘язнів
Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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