Омбудсмен РФ: по висновку лікарів, загрози життю Балуха немає

Москалькова планує відвідати Балуха

За висновком лікарів, загрози життю українського політв'язня Володимира Балуха немає. Про це на брифінгу в Києві заявила омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова.

"За висновками лікарів, немає загроз його життю. Але я сама планую відвідати його і побачити, в якому він стані", - заявила вона.

Крім того, Москалькова заявила, що, якщо людина голодує стільки часу, "звичайно, це небезпечно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, Балуху, заарештованому в окупованому Криму, стало погано на 99 день голодування. Крім того, за словами адвоката, він також не зміг би взяти участь у засіданні про розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення.