Омбудсмен рассказала об ужасных условиях в колониях на оккупированном Донбассе

"Руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать", - рассказала омбудсмен.

По словам Денисовой, заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания, ведь там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

"В осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы", - добавила она.

Омбудсмен также подчеркнула, что ситуация с распространением COVID-19 в колонии является крайне критической, ведь многие из заключенных имеет признаки заболевания: высокую температуру тела, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, в некоторых выраженные диспепсические расстройства.

В течение дня больным заложникам запрещено прилечь на кровать, они получат наказание карцером за нарушение режима.

Медицинская помощь заключенным не оказывается, а переданные родственниками лекарства не доходят из-за хищения администрацией.

Денисова подчеркнула, что указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН.

Она обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине госпоже Флоранс Жиллетт относительно проведения Мониторинговых визитов в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав наших граждан и оказания им надлежащей медицинской помощи.

Омбудсмен также призвала представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе Шарлотту Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан.