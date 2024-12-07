Омбудсмен про повернення полонених: сподіваюсь, до нового року будуть позитивні новини

"Щодо питання повернення військовополонених основний посередник - Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ", - сказав омбудсмен.

Лубінець заявив про відмову Росії співпрацювати щодо повернення українських дітей. За його словами, кожне повернення дитини - це окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати", - наголосив він.

Омбудсмен зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей. Всі вони під загрозою депортації.