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Омбудсмен про переговори з Москальковою: це спілкування повинно показувати результати

Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова, попри всі заяви, неохоче веде переговори з українським колегою щодо повернення громадян України з неволі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На сьогодні як омбудсман України я веду комунікацію з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Ми декілька разів піднімали з нею питання депортації дітей. Такий був діалог… Вона та її інституція завжди погоджувались, мовляв, так, давайте співпрацювати, але результату не було", - заявив він.

Він зазначив, що переговори з російським омбудсменом повинно відповідати національним інтересам, а також показувати конкретні результати.

"Тобто це спілкування заради спілкування... Після цього в нас була пауза, вона закінчилась тим, що ми повернули двох українських дітей. За результатами чого у нас було невеличке спілкування, під час якого я наголосив - майбутнє спілкування залежить від конкретних результатів", - сказав Лубінець.

Водночас омбудсмен зазначив, що усі випадки повернення дітей та дорослих індивідуальні. За словами Лубінця, у деяких випадках є сприяння російської сторони, в деяких - немає, натомість є активне перешкоджання цьому процесу.

Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, навіщо росіяни вивозять українців до найвіддаленіших регіонів РФ.

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