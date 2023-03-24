Омбудсмен про доповіді Місії ООН: висновки підтверджують масові воєнні злочини РФ

"Загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство - такі злочинні дії вчиняє агресор", - йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що Росія вчиняє масові воєнні злочини на території України, порушує права людини та нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен зауважив, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими.

"До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій", - сказав Лубінець.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини нагадав, що це саме Росія злочинно вторглася на українську землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до військовополонених. За його словами, масштаби нелюдського поводження та катування фактично приховуються.