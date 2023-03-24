Омбудсмен про доповіді Місії ООН: висновки підтверджують масові воєнні злочини РФ

Висновки моніторингової місії ООН з прав людини в Україні підтверджують факти скоєння Росією масових воєнних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство - такі злочинні дії вчиняє агресор", - йдеться у повідомленні.
Лубінець зазначив, що Росія вчиняє масові воєнні злочини на території України, порушує права людини та нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права.
Омбудсмен зауважив, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими.
"До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій", - сказав Лубінець.
Уповноважений Верховної ради України з прав людини нагадав, що це саме Росія злочинно вторглася на українську землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до військовополонених. За його словами, масштаби нелюдського поводження та катування фактично приховуються.
Нагадаємо, що під час розслідування, яке провели під керівництвом ООН, було встановлено, що Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів в Україні.
Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена офіційно звинуватила Росію у "злочинах проти людяності" через вторгнення в Україну.
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