OLX запустив ШІ-помічника для оголошень: як він працює

Як це працює та яких результатів вже вдалося досягти

Тепер під час додавання оголошення в категорії "Мода і стиль" користувачам достатньо вказати заголовок і завантажити фото – решту зробить штучний інтелект. Аналізуючи ці дані, ШІ автоматично генерує опис товару та пропонує заповнити ключові параметри, такі як розмір, колір, бренд чи стан. Це дозволяє значно прискорити процес створення оголошення та зробити його більш інформативним для потенційних покупців.

"Наша мета – зробити процес публікації максимально зручним і швидким. Завдяки ШІ користувачі можуть зосередитися на головному, а рутинну роботу ми беремо на себе. Ми віримо, що кращі можливості, ціни й товари мають бути доступні всім. Щоб люди могли продавати вигідно та знаходити омріяне для себе", – зазначають в OLX Україна.

Перед повноцінним запуском функція пройшла тестування на вебверсії платформи й воно показало гарні результати:

75% точність штучного інтелекту у виборі атрибутів в оголошенні;

52% описів, згенерованих ШІ, були опубліковані без значних правок;

середня довжина опису зросла на 20 символів, що робить оголошення більш детальними та привабливими.

Це свідчить, що штучний інтелект не лише полегшує процес, але й підвищує якість оголошень, що може позитивно вплинути на швидкість продажів.

Чому "Мода і стиль"

Категорія "Мода і стиль" – одна з найпопулярніших на OLX. Щомісяця у цій категорії публікується мільйони оголошень користувачів. Найпопулярнішими є оголошення з жіночим одягом (1,49 млн), жіночим взуттям (758 тисяч) та чоловічим одягом (708 тисяч).

У 2025 році користувачі найчастіше публікували на OLX оголошення з чоловічими кросівками (315 тисяч оголошень із медіанною ціною 1700 грн), а серед жіночих товарів – повсякденні сукні (195 тисяч оголошень, 350 грн).

OLX Україна продовжує впроваджувати технології, які роблять онлайн-торгівлю простішою та ефективнішою. Запуск ШІ – це ще один крок до створення ідеального досвіду для продавців і покупців.