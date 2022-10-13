Olkom Group поступово виходить на довоєнні показники виробництва

У травні 2022 року в Olkom Group відбулися серйозні кадрові зміни. Було відсторонено від виконання посадових обов’язків та надалі припинено трудові відносини з трьома членами топ-менеджменту. Їх некомпетентне управління підприємством призвело до накопичення 4-х місячної заборгованості перед банком по виплаті відсотків, збільшення кредиторській заборгованості перед постачальниками та тримісячної затримки з виплат заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

В кінці травня 2022 року в компанії було створено нову дирекцію та оновлено штат співробітників. Після зазначених кадрових змін, діяльність підприємства суттєво покращилася, зокрема станом на 03.10.2022:

закрита заборгованість за нарахованими відсотками за кредитом банку. Зараз залишились тільки поточні платежі;

затримка з виплат заробітної плати скорочена до 1 місяця;

заборгованість з виплат податків закрита у повному обсязі у встановлений державою термін;

загальна кредиторська заборгованість перед постачальниками знижена на 16 млн грн.

Крім того, в компанії впроваджено комплекс заходів щодо зниження споживання енергоносіїв та придбано нову лінію з розливу олії, яка збільшує продуктивність у 2,5 рази.

Ключовий акціонер групи компаній Olkom Group Ганна Олексенко наголосила на важливості досягнення якісних результатів, а не кількісних.

"Коло проблемних питань залишається ще достатньо великим. І, попри позитивні зрушення, вони все ще потребують пильної уваги. Але попри дану ситуацію, ми продовжуємо забезпечувати українців якісними продуктами харчування та працювати заради перемоги України", - підкреслила Ганна Олексенко.

Також з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Olkom Group надає всебічну допомогу та підтримку країні у боротьбі з окупантом.

Зокрема, з перших днів війни компанія видала майже 30 тонн благодійної продукції. Першочергово допомога була надана людям, які перебувають у регіонах бойових дій, захисникам та рятувальникам й місцевим громадам.

Нагадаємо, група компаній Olkom належить українським підприємницям Ганні Олексенко, Ользі Олексенко та Ірині Куценко.

Наслідуючи традиції Київського маргаринового заводу з 1949 року, Olkom Group розробляє і випускає продукцію на основі екологічно чистої соняшникової олії глибокого очищення: соуси, салатні заправки, майонез, гірчицю, соняшникову олію, ароматизовані соняшникові олії в спреї, бутербродні і столові маргарини, спеціалізовані маргарини і жири для хлібопекарської, кондитерської та молочної промисловості.

Вся продукція Olkom Group відповідає вимогам міжнародних стандартів по системі менеджменту якості ISO 9001: 2015, системі менеджменту безпеки за принципами НАССР - ISO 22000: 2005 та системі менеджменту безпеки виробництва харчової продукції FSSC 22000.