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Olkom Group постепенно выходит на довоенные показатели производства

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Четверг 13 октября 2022 10:15 promo
Olkom Group постепенно выходит на довоенные показатели производства Фото: Olkom Group постепенно выходит на довоенные показатели производства (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В мае 2022 года у Olkom Group произошли серьезные кадровые изменения. Были отстранены от выполнения должностных обязанностей и в дальнейшем прекращены трудовые отношения с тремя членами топ-менеджмента. Их некомпетентное управление предприятием привело к накоплению 4-х месячной задолженности перед банком по выплате процентов, увеличению кредиторской задолженности перед поставщиками и трехмесячной задержке по выплате заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В конце мая 2022 года в компании была создана новая дирекция и обновлен штат сотрудников. После указанных кадровых изменений деятельность предприятия существенно улучшилась, в частности по состоянию на 03.10.2022:

  • закрытая задолженность по начисленным процентам по кредиту банка. Сейчас остались только текущие платежи;
  • задержка по выплатам заработной платы сокращена до 1 месяца;
  • задолженность по выплатам налогов закрыта в полном объеме в установленный государством срок;
  • общая кредиторская задолженность перед поставщиками снижена на 16 млн грн.

Кроме того, в компании внедрен комплекс мер по снижению потребления энергоносителей и приобретена новая линия по розливу масла, которая увеличивает производительность в 2,5 раза.

Ключевой акционер группы компаний Olkom Group Анна Олексенко отметила важность достижения качественных результатов, а не количественных.

"Круг проблемных вопросов остается еще достаточно большим. И, несмотря на положительные сдвиги, они все еще нуждаются в пристальном внимании. Но, несмотря на данную ситуацию, мы продолжаем обеспечивать украинцев качественными продуктами питания и работать ради победы Украины", - подчеркнула Анна Олексенко.

Также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Olkom Group оказывает всестороннюю помощь и поддержку стране в борьбе с оккупантом.

В частности, с первых дней войны компания издала около 30 тонн благотворительной продукции. Первоначально помощь была предоставлена людям, находящимся в регионах боевых действий, защитникам и спасателям и местным общинам.

Напомним, группа компаний Olkom принадлежит украинским предпринимателям Анне Олексенко, Ольге Олексенко и Ирине Куценко.

Следуя традициям Киевского маргаринового завода с 1949 года, Olkom Group разрабатывает и выпускает продукцию на основе экологически чистого подсолнечного масла глубокой очистки: соусы, салатные заправки, майонез, горчицу, подсолнечное масло, ароматизированные подсолнечные мари, жиры для хлебопекарной, кондитерской и молочной промышленности.

Вся продукция Olkom Group отвечает требованиям международных стандартов по системе менеджмента качества ISO 9001:2015, системе менеджмента безопасности по принципам НАССР - ISO 22000:2005 и системе менеджмента безопасности производства пищевой продукции FSSC 22000.

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