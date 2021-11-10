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Олимпийцы, чемпионы мира и Европы получат президентские стипендии

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Украина, Среда 10 ноября 2021 13:53
Олимпийцы, чемпионы мира и Европы получат президентские стипендии Фото: олимпийцы, чемпионы мира и Европы получат президентские стипендии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине олимпийским призерам, чемпионам мира и Европы назначат президентские стипендии. Их также получат тренеры спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Соответствующий указ главы государства сегодня утвердил Кабинет министров Украины.

"Жану Беленюку, Элине Свитолиной Ярославе Магучих и другим призерам Олимпиады и их тренерам назначены стипендии президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийских видах спорта и их тренеров", - написал нардеп.

В частности, такие же стипендии назначат чемпионам и призерам чемпионатов мира и Европы, молодым спортсменам и их тренерам.

Соответственно, за первое место на Олимпиаде призеры получат стипендию в сумме 16 прожиточных минимумов, за второе - 15, за третье - 14.

Вместе с тем сумма стипендий другим спортсменам и их тренерам варьируется от 1,5 до 11 прожиточных минимумов.

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Кабинет Министров Украины Олимпиада стипендии Президент
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