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Олімпійці, чемпіони світу та Європи отримають президентські стипендії

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Україна, Середа 10 листопада 2021 13:53
Олімпійці, чемпіони світу та Європи отримають президентські стипендії Фото: олімпійці, чемпіони світу та Європи отримають президентські стипендії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні олімпійським призерам, чемпіонам світу та Європи призначать президентські стипендії. Їх також отримають тренери спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Відповідний указ глави держави сьогодні затвердив Кабінет міністрів України.

"Жану Беленюку, Еліні Світоліній, Ярославі Магучіх та іншим призерам Олімпіади і їх тренерам призначать стипендії президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів", - написав нардеп.

Зокрема, такі ж стипендії призначать чемпіонам та призерам чемпіонатів світу та Європи, молодим спортсменам та їх тренерам.

Відповідно, за перше місце на Олімпіаді призери отримають стипендію у сумі 16 прожиткових мінімумів, за друге - 15, за третє - 14.

Разом з тим сума стипендій іншим спортсменам та їх тренерам варіюється від 1,5 до 11 прожиткових мінімумів.

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Кабінет Міністрів України Олімпіада стипендии Президент
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