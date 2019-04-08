ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Олимпийском" прокомментировали информацию о стоимости дебатов

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 21:00
В "Олимпийском" прокомментировали информацию о стоимости дебатов
Фото: НСК "Олимпийский (РБК-Украина)

Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора можно будет сформировать точную сумму, заявили в НСК

В НСК "Олимпийский" прокомментировали информацию о стоимости проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе НСК.

Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к Национальной общественной телерадиокомпании и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведению мероприятия", - говорится в сообщении.

В НСК отметили, что только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов - можно будет сформировать и обнародовать точную сумму.

В &quot;Олимпийском&quot; прокомментировали информацию о стоимости дебатов

Добавим, по словам главы НСТУ Зураба Аласании, стоимость проведения дебатов перед выборами на НСК "Олимпийский" между Зеленским и Порошенко составляет около 6 млн долларов. 

Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским МВД готово обеспечить охрану стадиона во время дебатов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко НСК Олимпийский
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь