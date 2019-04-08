В "Олимпийском" прокомментировали информацию о стоимости дебатов

Фото: НСК "Олимпийский (РБК-Украина)

Только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора можно будет сформировать точную сумму, заявили в НСК

В НСК "Олимпийский" прокомментировали информацию о стоимости проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе НСК.

Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к Национальной общественной телерадиокомпании и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведению мероприятия", - говорится в сообщении.

В НСК отметили, что только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов - можно будет сформировать и обнародовать точную сумму.

Добавим, по словам главы НСТУ Зураба Аласании, стоимость проведения дебатов перед выборами на НСК "Олимпийский" между Зеленским и Порошенко составляет около 6 млн долларов.