В "Олімпійському" прокоментували інформацію про вартість дебатів

Фото: НСК "Олімпійський (РБК-Україна)

Лише після узгодження усіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту договору можна буде сформувати точну суму, заявили в НСК

В НСК "Олімпійський" прокоментували інформацію про вартість проведення дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це повідомили в прес-службі НСК.

Адміністрація НСК "Олімпійський" звернулася до Національної суспільної телерадіокомпанії та ЗМІ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні.

"Звертаємо вашу увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату і точної локації дебатів у межах арени, наявності або відсутності глядачів і багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації і проведення заходу", - йдеться в повідомленні.

В НСК відзначили, що тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на проведення дебатів - можна буде сформувати та оприлюднити точну суму.

Додамо, за словами глави НСТУ Зураба Аласанії, вартість проведення дебатів перед виборами на НСК "Олімпійський" між Зеленським і Порошенко становить близько 6 млн доларів.