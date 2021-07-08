Олимпийские игры в Токио, скорее всего, пройдут без зрителей из-за режима ЧС

На этой неделе правительство должно объявить режим ЧС в столичном регионе и он продлится до 22 августа, что включает период проведения Игр с 23 июля по 8 августа.

В этой ситуации источники издания в правительстве ожидают, что ограничения будут предусматривать запрет допуска зрителей на спортивные объекты в Токио. Это включает и проведение Церемонии открытия Игр на фактически пустой арене, где будут присутствовать только спонсоры и VIP-гости.

Окончательное решение по допуску зрителей на Игры должно быть принято в пятницу. В Токио уже прибыл президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, чтобы решить этот вопрос.

В этой ситуации не исключено, что зрители могут быть допущены на соревнования, которые состоятся вне Токио. К примеру, марафон будет проведен в Хоккайдо, а серфинг, который дебютирует как олимпийский вид спорта - в Чибе. Но решение по этим регионам будут принимать местные власти.

В течение длительного времени шла дискуссия даже о переносе Игр и нецелесообразности их проведения в Токио сейчас. Но правительство Японии решило одобрить их проведение в уже перенесенный на один год срок.

В регионе Большой Токио в среду зафиксировали 920 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с середины мая, когда проходил пик четвертой волны COVID в Японии.