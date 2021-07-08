UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпийские игры в Токио, скорее всего, пройдут без зрителей из-за режима ЧС

Автор: Роман Тверденко

Олимпийские игры в Токио должны пройти при пустых трибунах. В Токио введут вновь режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Japan Times.

На этой неделе правительство должно объявить режим ЧС в столичном регионе и он продлится до 22 августа, что включает период проведения Игр с 23 июля по 8 августа.

В этой ситуации источники издания в правительстве ожидают, что ограничения будут предусматривать запрет допуска зрителей на спортивные объекты в Токио. Это включает и проведение Церемонии открытия Игр на фактически пустой арене, где будут присутствовать только спонсоры и VIP-гости.

Окончательное решение по допуску зрителей на Игры должно быть принято в пятницу. В Токио уже прибыл президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, чтобы решить этот вопрос.

В этой ситуации не исключено, что зрители могут быть допущены на соревнования, которые состоятся вне Токио. К примеру, марафон будет проведен в Хоккайдо, а серфинг, который дебютирует как олимпийский вид спорта - в Чибе. Но решение по этим регионам будут принимать местные власти.

В течение длительного времени шла дискуссия даже о переносе Игр и нецелесообразности их проведения в Токио сейчас. Но правительство Японии решило одобрить их проведение в уже перенесенный на один год срок.

В регионе Большой Токио в среду зафиксировали 920 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с середины мая, когда проходил пик четвертой волны COVID в Японии.

Напомним, что Украину на Олимпийских играх в Токио представят 158 спортсменов в 25 видах спорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада