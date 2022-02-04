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Зимняя Олимпиада: сборная Украины по биатлону назвала состав на смешанную эстафету

Автор: Андрей Вырва

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону назвал состав на смешанную эстафету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

Украинскую сборную в смешанной эстафете представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Подручный.

Составы других команд станут известны позже.

Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало гонки в 11.00.

На прошлых Олимпийских играх, в смешанной эстафете сборная Украины заняла седьмое место. Тогда наша команда выступала в составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Напомним, что на Олимпиаде начался командный турнир по фигурному катанию.

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