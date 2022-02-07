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Олимпийские игры 2022: нидерландка с рекордом выиграла "золото" в конькобежном спорте

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде состоялись соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции в 1500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Участие в заезде приняло 30 спортсменок.

Олимпийской чемпионкой стала нидерландка Ирэн Вюст. Она, помимо победы, обновила олимпийский рекорд, который держался с 2014 года. Его установила также нидерландка – Йорин тер Морс.

Медали в заезде на 1500 м выиграли:

"золото" – Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1:53,28

"серебро" – Михо Такаги (Япония) – 1:53,72

"бронза" – Антуанетте де Йонг (Нидерланды) – 1:54,82

Напомним, что состоялась биатлонная индивидуальная гонка у женщин. Победила немка Дениз Германн.

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