Олимпийские игры 2022: нидерландка с рекордом выиграла "золото" в конькобежном спорте

Участие в заезде приняло 30 спортсменок.

Олимпийской чемпионкой стала нидерландка Ирэн Вюст. Она, помимо победы, обновила олимпийский рекорд, который держался с 2014 года. Его установила также нидерландка – Йорин тер Морс.

Медали в заезде на 1500 м выиграли:

"золото" – Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1:53,28

"серебро" – Михо Такаги (Япония) – 1:53,72

"бронза" – Антуанетте де Йонг (Нидерланды) – 1:54,82