Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 11 серпня

Змагання 11 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Українець Муразі Мчедлідзе позмагається за медаль у вільній боротьбі. Борець потрапив у втішні сутички після поразки в чвертьфіналі. У ваговій категорії до 97 кг Мчедлідзе потрібно здолати двох суперників, щоб здобути бронзову нагороду. Перший опонент – південноафриканець Ніколас Йоганнес де Ланге, а поєдинок відбудеться після 12:00.

Список медальних змагань 11 серпня на Олімпійських іграх-2024

Неділя стане днем фіналів передусім командних видів спорту. Першими визначать олімпійського чемпіона волейболістки. Закриватимуть же змагальний день та Ігри загалом баскетболістки – збірна Франції намагатиметься взяти реванш у США за поразку чоловіків напередодні.

легка атлетика, марафон, жінки, 09:00

вільна боротьба, до 65 кг, чоловіки, 12:00

вільна боротьба, до 97 кг, чоловіки, 12:00

вільна боротьба, до 76 кг, жінки, 12:00

сучасне п'ятиборство, лазер-ран, жінки, 13:40

волейбол, жінки, 14:00

велотрек, спринт, жінки, 14:44

гандбол, чоловіки, 14:30

велоспорт, кейрін, чоловіки, 14:32

велотрек, омніум, жінки, 14:56

водне поло, чоловіки, 15:00

баскетбол, жінки, 16:30

Де дивитися Олімпійські ігри 11 серпня

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 матиме нагоду показати більшість змагань на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 11 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.