Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 11 серпня

В останній змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють трохи більше десятка комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Українець Муразі Мчедлідзе позмагається за медаль у вільній боротьбі. Борець потрапив у втішні сутички після поразки в чвертьфіналі. У ваговій категорії до 97 кг Мчедлідзе потрібно здолати двох суперників, щоб здобути бронзову нагороду. Перший опонент – південноафриканець Ніколас Йоганнес де Ланге, а поєдинок відбудеться після 12:00.
Неділя стане днем фіналів передусім командних видів спорту. Першими визначать олімпійського чемпіона волейболістки. Закриватимуть же змагальний день та Ігри загалом баскетболістки – збірна Франції намагатиметься взяти реванш у США за поразку чоловіків напередодні.
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 матиме нагоду показати більшість змагань на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 11 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024.
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