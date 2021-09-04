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Олімпійська чемпіонка Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 метра

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Брюссель, Субота 04 вересня 2021 05:38
Олімпійська чемпіонка Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 метра Фото: Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 метра (facebook.com/olympicua)
Автор: Анна Полисученко

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 м. Ця висоту підкорилася українці з першої спроби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sport.Ua.

Етап Діамантової ліги пройшов у Брюсселі. У секторі стрибків у висоту Україну представляли Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх.

Першою вибула Левченко, яка не подолала позначку в 1,92 м. Юлія фінішувала 8-ю. 4-й підсумковий результат показала Геращенко, яка не взяла висоту 1,95 м.

У підсумку за перемогу боролися ті, хто зайняв п'єдестал на Олімпіаді: Магучіх, Ласіцкене і Макдермотт.

І Ярослава зуміла обійти своїх суперниць. Магучіх стрибнула на 2,02 м. Висоту 2,04 м Ярослава не взяла з трьох спроб. Однак і стрибка на 2,02 м вистачило для перемоги.

Другою фінішувала Ласіцкене, Макдермотт - 3-тя.

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