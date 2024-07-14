Олімпійська збірна України звела внічию таємний матч проти Єгипту: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

Україна U-23 – Єгипет U-23 – 1:1

Голи: Брагару, 12 – Катта, 80

Українська асоціація футболу обмежилася лаконічним звітом про спаринг "синьо-жовтих". Функціонери обох держав попередньо домовилися, що трансляції матчу не буде. Тож контрольний поєдинок відбувся за зачиненими дверима.

Команда Руслана Ротаня повела в рахунку в дебюті зустрічі. Олімпійська збірна України оформила швидкий гол на 12-й хвилині. Це Брагару відправив м'яч у сітку після передачі Крупського. Проте, перемогу українці не втримали – під завісу поєдинку рахунок зрівняв Катта.

Цей матч став для підопічних Ротаня першим із двох на фінальному етапі підготовки до Олімпіади. Натомість 18 липня на "синьо-жовтих" чекатиме другий спаринг. Суперником стане олімпійська збірна Парагваю.

Склад олімпійської збірної України: Фесюн (Єрмаков, 46), Мартинюк, Таловєров, Салюк (Павлюк, 58), Крупський, Рубчинський (Сігеєв, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Криськів, Хлань (Шулянський, 58), Брагару (Велетень, 58), Сікан

Збірна України потрапила до групи B Олімпійських ігор. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Іраку, Марокко та Аргентини. Перший матч українці зіграють 24 липня проти іракців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.