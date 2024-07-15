Олімпійська збірна України отримала особливу форму на футбольний турнір Ігор-2024: фото

"Синьо-жовті" матимуть два варіанти екіпірування для дебюту на Олімпіаді. Основний варіант форми виконаний у жовтій барві, а другий – у блакитній.

Обидва комплекти підготував польський бренд 4F. Він став технічним спонсором України на Олімпійських іграх. Зокрема, партнер Національного олімпійського комітету підготував тренувальний, змагальний та офіційний одяг для вітчизняної делегації на літніх Іграх-2024.

Футбольна команда вперше приміряла нову форму в спарингу проти олімпійської збірної Єгипту (1:1). Підопічні Руслана Ротаня зіграли в жовтому комплекті. Тим часом воротар одягнув чорний варіант форми.

Збірна України потрапила до групи B Олімпійських ігор. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Іраку, Марокко та Аргентини. Перший матч українці зіграють 24 липня проти іракців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.