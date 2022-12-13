Олімпійська чемпіонка повернулася до біатлонної збірної України

32-річна біатлоністка візьме участь у третьому етапі сезону в Ансі (Франція). На старт перегонів у фінському Контіолгаті та австрійському Гохфільцені вона не вийшла через коронавірус.

У заявці збірної України Джима замінить Олександру Меркушину. Юніорка дебютувала на дорослому рівні минулого тижня, пробігши спринт в Австрії (72-ге місце). Досвідчена спортсменка складе компанію Дар'ї Блашко, Анні Кривонос, Олені Білосюк та Анастасії Меркушиній.

У французькому Ансі етап розпочнеться 16 грудня зі спринту. У суботу, 17 грудня, жінки візьмуть участь у гонці переслідування. Завершиться тур масовим стартом у неділю.

Сезон 2022/23 наразі складається для українських біатлоністок невдало. Залікові бали після стартових гонок Кубка світу набрала лише Анастасія Меркушина (12 очок).