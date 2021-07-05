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"Олимпик" вскоре должен сняться с УПЛ и прекратить существование

Автор: Роман Тверденко

"Олимпик" вскоре должен объявить о снятии с чемпионата Украины в Премьер-лиге. Клуб прекратит существование.

Об этом сообщают источники "РБК-Украина".

Судьба клуба уже, фактически, решена руководством, но официальное заявление по неизвестным причинам еще не последовало.

Кто может занять место "Олимпика", который финишировал предпоследним в предыдущем сезоне и сохранил прописку в Премьер-лиге, пока неизвестно. Главным претендентом считается "Минай", который вылетел из высшего дивизиона.

Слухи о прекращении существования "Олимпика" появились еще в конце предыдущего сезона. Владелец Владислав Гельзин отказывался конкретно обозначить будущее клуба в более ранний срок, но вскоре он должен это сделать.

"Олимпик" был создан в 2001 году в Донецке. После начала войны на Донбассе клуб переехал на подконтрольную Украине часть и играл свои домашние матчи в разных. Тогда же, в 2014-м, "Олимпик" начал выступления в Премьер-лиге, в которой находился до сих пор.

Лучшим достижением команды была 4-я позиция в сезоне-2016/17. В 2017-м году "Олимпик" в первый и последний раз сыграл в квалификации Лиги Европы.

Клуб также был связан с обвинениями в договорных матчах. В сезоне-2014/15 ряд подозрительных матчей сыграла первая команда, а в течение последующих сезонов под сомнение ставили честность матчей молодежной и юношеских команд "Олимпика". Следствием этого стала дисквалификация команд U-21 и U-19 на два сезона (2018/19 и 2019/20).

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УПЛ