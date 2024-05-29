"Олімпіакос" – "Фіорентина": де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Олімпіакос" – "Фіорентина" відбудеться 29 травня в Афінах. Поєдинок прийме Стадіон Святої Софії. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Олімпіакос" – "Фіорентина"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Вадим Шевякін і Сергій Лук'яненко.

Прогноз букмекерів на матч "Олімпіакос" – "Фіорентина"

Фахівці австрійської контори Bwin віддали перевагу "фіалкам". Коефіцієнт на перемогу флорентійців склав 2,25. Потенційний успіх "червоно-білих" оцінили балом 3,00. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,10.

Трохи інші цифри підготували у Favbet. На тріумф "Фіорентини" можна поставити з коефіцієнтом 2,42. Натомість на нічию та ймовірну перемогу "Олімпіакоса" виставили однаковий кеф 3,40. Ставка на перемогу одного з колективів у серії пенальті збільшить виграш у 14,25 разів.

Орієнтовні склади на матч "Олімпіакос" – "Фіорентина"

"Олімпіакос": Цолакіс – Родінеї, Рецос, Давід Карму, Ортега – Шикінью, Іборра, Ессе – Поденсе, Ель-Каабі, Фортуніс

"Фіорентина": Терраччано – Додо, Мартінес Кварта, Міленковіч, Бірагі – Мандрагора, Бонавентура – Гонсалес, Бельтран, Кваме – Белотті

"Фіалки" розпочали турнірний шлях із плей-офф кваліфікації, де переграли віденський "Рапід". На груповому етапі флорентійці стали першими в квартеті з угорським "Ференцварошем", бельгійським "Генком" і сербськими "Чукарічками". У плей-офф команда Вінченцо Італьяно вибила "Маккабі" з Хайфи, "Вікторію" з чеського Пльзеня та бельгійський "Брюгге".

Зате "Олімпіакос" стартував у Лізі Європи, де після двох раундів кваліфікації пройшов у груповий етап. Пірейці здолали двох майбутніх суперників флорентійців – "Генк" і "Чукарічкі". Однак, у груповому раунді "червоно-білі" стали лише третіми після лондонського "Вест Хема" та німецького "Фрайбурга". У плей-офф Ліги конференцій "Олімпіакос" пройшов "Ференцварош", "Маккабі" з Тель-Авіва, стамбульський "Фенербахче" та бірмінгемську "Астон Віллу".