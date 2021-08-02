UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Олимпиаде-2020 впервые усыпили спортивную лошадь: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

На Олимпийских играх в Токио впервые усыпили лошадь из-за травмы. Усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу спортсмена в Instagram.

Он отметил, что лошадь получила травму незадолго до финиша. Необратимость повреждения вынудила ветеринаров усыпить животное, добавил он.

"С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио", - написал Годель.

По итогам командного троеборья швейцарские спортсмены показали 10-й результат, а в индивидуальных соревнованиях Годель показал 14-й результат.

На Олимпиаде усыпление лошади, получившей травму, произошло впервые.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020