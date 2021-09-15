Олимпиада в Токио не усугубила распространение COVID в Японии, - WSJ

Согласно первым полученным данным, Олимпийские игры в Токио без зрителей не усугубили распространение коронавируса в Японии. Такие результаты дают организаторам зимней Олимпиады в Китае, которая состоится в феврале 2022 года, один шаблон для проведения мероприятия.

"Япония провела летние Игры с 23 июля по 8 августа, несмотря на опасения, что около 50 тысяч спортсменов, чиновников и других лиц из-за рубежа могут ускорить распространение коронавируса", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в большинстве участники мероприятия прибыли в Японию в июле, как раз во время вспышки "Дельта" штамма в стране, и пик инфекций пришелся на первую половину августа во время проведения Олимпиады.

"Масштабы и скорость распространения инфекций в Токио были схожи с тем, что наблюдалось в других частях Японии и других странах, пораженных "Дельта". В то время как сверхраспространение в других странах привело к росту заболеваемости в течение нескольких недель или месяцев после этого, в Токио и в Японии в целом количество случаев резко сократилось, начиная с середины августа, и сейчас составляет около четверти от пика", - говорится в сообщении.

Японские меры по борьбе с COVID-19 во время Олимпиады включали запрет на посещение зрителями почти всех мероприятий и требование частого тестирования спортсменов и других участников.

Посетителям из-за рубежа было велено ограничить свое передвижение по олимпийским объектам и использовать для передвижения по ним специально выделенные транспортные средства.