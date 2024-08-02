Олімпіада-2024: Китай взяв чергове "золото" в синхронних стрибках у воду

Атлети з Піднебесної набрали 446.10 балів у фіналі. Конкурувати з ними намагалися лише дуети з Мексики та Сполученого Королівства.

Хуан Мануель Селая Ернандес і Осмар Ольвера Ібарра навіть вийшли в лідери після четвертого стрибка, але повернулися на друге місце після п'ятого з шостим. Натомість британці Ентоні Гардінг і Джек Лафер були другими після третього етапу. Проте, втриматися в темпі мексиканських синхроністів не змогли.

Кольори України захищали Олег Колодій та Данило Коновалов. Після першого стрибка вони опинилася на 6-й позицій, а після другого опинилися на останньому місці. Зрештою, фінішували вітчизняні синхроністи передостанніми.

Олімпіада-2024, синхронні стрибки, трамплін, 3 м, чоловіки:

Лонг/Ванг (Китай) – 446.10 балів Селая Ернандес/Ольвера Ібарра (Мексика) – 444.03 Гардінг/Лафер (Сполучене Королівство) – 438.15

...7. Колодій/Коновалов (Україна) – 348.27