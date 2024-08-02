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Олімпіада-2024: Китай взяв чергове "золото" в синхронних стрибках у воду

Фото: Ван Цзунюань і Лун Даої вибороли золоті нагороди (x.com/OlympicsCN)
Автор: Антон Федорців

Китайські атлети Лун Даої та Ван Цзунюань тріумфували в синхронних стрибках із триметрового трампліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Атлети з Піднебесної набрали 446.10 балів у фіналі. Конкурувати з ними намагалися лише дуети з Мексики та Сполученого Королівства.

Хуан Мануель Селая Ернандес і Осмар Ольвера Ібарра навіть вийшли в лідери після четвертого стрибка, але повернулися на друге місце після п'ятого з шостим. Натомість британці Ентоні Гардінг і Джек Лафер були другими після третього етапу. Проте, втриматися в темпі мексиканських синхроністів не змогли.

Кольори України захищали Олег Колодій та Данило Коновалов. Після першого стрибка вони опинилася на 6-й позицій, а після другого опинилися на останньому місці. Зрештою, фінішували вітчизняні синхроністи передостанніми.

Олімпіада-2024, синхронні стрибки, трамплін, 3 м, чоловіки:

  1. Лонг/Ванг (Китай) – 446.10 балів
  2. Селая Ернандес/Ольвера Ібарра (Мексика) – 444.03
  3. Гардінг/Лафер (Сполучене Королівство) – 438.15

...7. Колодій/Коновалов (Україна) – 348.27

До слова, раніше підбили підсумки змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024