Олімпіада 2024. Глава МОК назвав терміни остаточного рішення щодо участі росіян

Бах розповів, що за кілька днів у Лозанні відбудеться олімпійський саміт за участю "всіх сторін", пов'язаних з МОК.

"Ми вивчимо геополітичну ситуацію та її вплив на спорт... Ми візьмемо до уваги нещодавнє рішення ООН у цій справі, яке закликає до олімпійського перемир'я і підтримує підхід МОК", - додав він.

Міжнародний олімпійський комітет виступає за участь російських спортсменів, які прямо не підтримували вторгнення в Україну, не служать в армії та готові змагатися під нейтральним прапором.

За словами Баха, залежно від того, що буде почуто на цьому Олімпійському саміті, Виконавча рада МОК прийме рішення в найближчі місяці, тобто, скоріше за все, це відбудеться на засіданні в березні.

Бойкот Олімпіади

Нагадаємо, Україна розглядає бойкот Олімпіади у разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить росіян та білорусів на Олімпійські ігри.

При цьому президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян та білорусів до Олімпіади.

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