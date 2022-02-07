Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 8 февраля

На старт выйдут 17 представителей Украины. Они будут соревноваться в фигурном катании, санном спорте, сноуборде, горнолыжном спорте, скелетоне, лыжных гонках и биатлоне.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 03:15 начнет соревнования фигурист Иван Шмуратко. Он покажет короткую программу.

Очередной тренировочный заезд в 03:30 будет у саночников. Украинская двойка в составе Игоря Стахива и Андрея Лисецкого также будет тренироваться в 04:50.

Аннамари Данча в 04:40 будет соревноваться в квалификации сноубордистов. Соревновательная дисциплина – параллельный гигантский слалом.

Мужской финал в горнолыжном спорте назначили на 05:00. За победу в скоростном спуске поборется и украинец Иван Ковбаснюк.

Утром, начиная с 09:20, две тренировки проведут скелетонисты. Украина в этой дисциплина представлена Владиславом Гераскевичем.

В 10:00 начнется квалификация для лыжниц. В спринте вольным стилем будут соревноваться трое украинок: Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех.

Биатлонисты выступят индивидуально. В гонке на 20 км среди мужчин выйдет квартет украинских спортсменов – Дмитрий Пидручный, Артемий Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал.

В лыжных гонках среди мужчин пройдет квалификация в спринте вольным стилем. В 10:50 на старт выйдут украинцы Алексей Красовский и Руслан Перехода.

Наконец в 13:50 в санном спорте будут соревноваться женщины. Свою третью попытку проедут Елена Стецкив и Юлианна Туницкая.