Олимпиада 2022 в Пекине: китаянка завоевала золото в лыжном хафпайпе

На Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в хафпайпе среди женщин. Золото получила спортсменка из Китая Эйлин Гу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпийских игр.
Гу завоевала третью медаль для хозяев Олимпиады. Она набрала 95,22 балла со второй попытки.
Серебро досталось представительнице Канады Кэсси Шарп. Она набрала 90,75 балла.
Третье место также заняла спортсменка из Канады Рэйчел Каркер. Она набрала 87,75 балла.
Напомним, что 18 февраля три украинца выступят на Олимпийских играх в Пекине. Они покажут свои умения в женском и мужском биатлоне.