Олимпиада-2022. Главное об Играх в Пекине и шансы Украины на медали

Место проведения

Пекин, который уже принимал летние Олимпийские игры в 2008 году, станет первым городом в истории, в котором пройдут летние и зимние Олимпиады.

Главным стадионом Игр станет Пекинский национальный стадион, который вмещает 80 тысяч зрителей. На этой арене состоится церемонии открытия, закрытия, а также награждение всех призеров Олимпийских игр-2022.

Национальный стадион в Пекине (фото: GettyImages)

Официальный девиз Олимпиады - "Вместе ради общего будущего".

Олимпийские медали Игр 2022 года были разработаны с аллюзиями на историю и культуру Китая. Их внешний вид напоминает древнекитайские нефритовые подвески.

Комплект олимпийских медалей (фото: instagram.com/beijing2022)

Официальным талисманом Игр стала панда по имени Бин Дунь Дунь.

Талисман Олимпиады панда Бин Дунь Дунь (фото: GettyImages)

Ориентировочный бюджет Игр составляет 3,9 миллиарда долларов, что намного меньше от 43 миллиардов долларов, потраченных на летние Олимпийские игры 2008 года.

Олимпийские дисциплины

Больше всего комплектов наград будет разыграно в конькобежном спорте (14), фристайле (13) и лыжных гонках (12). Также на Играх определятся олимпийские чемпионы в таких соревнованиях:

биатлон (11)

горнолыжный спорт (11)

сноубординг (11)

шорт-трек (9)

фигурное катание (5)

прыжки на лыжах с трамплина (5)

бобслей (4)

санный спорт (4)

керлинг (3)

лыжное двоеборье (3)

скелетон (2)

хоккей (2).

Бойкот Олимпийских игр

Австралия и США объявили о "дипломатическом бойкоте" Игр. Это означает, что в Пекин не поедут официальные представители этих стран. Запрета для спортсменов не предусмотрено. Причиной бойкота названы систематические нарушения прав человека в провинции Синцзянь, населенной уйгурами.

Уйгуры - тюркоязычная народность, основная часть представителей которой живет в автономном районе на западе КНР. По оценкам правозащитных организаций, более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Представитель китайского МИД заявил, что бойкот нарушает нейтральность в спорте и основан на лжи и слухах, а также сообщил о контрмеры Китая, правда, не уточняя какие именно.

Впоследствии к дипломатическому бойкоту США и Австралии присоединился еще ряд государств, официальные представители которых не будут сопровождать спортсменов своих стран на Игры в Пекине:

Австрия

Бельгия

Великобритания

Канада

Косово

Литва

Новая Зеландия

Япония

Кроме того, Швеция, Нидерланды и Индия заявили, что не будут командировать своих чиновников на Игры из-за пандемии COVID-19 и что это не является "дипломатическим бойкотом".

Влияние пандемии COVID-19 на Олимпийские игры

29 сентября 2021 года МОК объявил протоколы биозащиты для игр. Все спортсмены должны будут оставаться в пределах биологически защищенной так называемого "пузыря" на все время их участия в соревнованиях, что включает в себя и ежедневное тестирование на коронавирус. При этом им разрешается передвигаться только до и из мест, связанных с играми.

Если определенные спортсмены, тренеры и другие представители команд не прошли полную вакцинацию или не имеют действующего медицинского увольнения, то все они должны будут находиться на карантине в течение 21 дня после прибытия в страну. МОК также объявил, что только жителям Китайской Народной Республики будет разрешено посещать Игры как зрителям.

17 января 2022 года, на фоне усиления карантина в Китае и первого выявленного случая коронавирусного штамма Omicron в Пекине, было объявлено, что продажа билетов для широкой публики будет отменено, а ограниченное количество зрители будет допущена на спортивные арены только по приглашениям.

Болельщикам, которые попадут на соревнования, разрешено аплодировать, но запрещена голосовая поддержка участников Игр. А после возвращения с Олимпиады болельщики из других регионов Китая будут обязаны провести неделю в контролируемом карантине, а затем еще две недели - в режиме домашней самоизоляции.

Следует также добавить, что 22 декабря 2021 года Национальная хоккейная лига официально заявила, что из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в Лиге хоккеисты, выступающие в НХЛ, не примут участия в Олимпиаде.

Украина на Зимних Олимпийских играх-2022

Украину в Пекине будут представлять 43 спортсмена в 12 видах спорта. Для сравнения, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) нашу страну представляли 33 олимпийца.

Украина не имеет квот в трех видах спорта: хоккее, керлинге и конькобежном спорте.

Наибольшие шансы на медали наши спортсмены имеют в биатлоне и фристайле.

В биатлоне на призовые места украинцы могут рассчитывать в эстафетах: смешанной, мужской и женской. Кроме эстафет, имеют неплохие шансы на борьбу за медали Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Во фристайле, кроме олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абраменко, сборная Украины будет иметь медальный шанс в соревнованиях смешанных команд. Именно в этом виде соревнований по фристайлу Украина уже имеет 2 бронзовые награды на этапах Кубка мира нынешнего сезона.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2022 в Пекине:

Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко. Еще двое спортсменок будут определены после этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, который состоится 20-23 января. На последние два места претендуют: Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Игорь Стахив, Андрей Лисецкий, Елена Стецькив и Юлиана Туницкая.

Лыжные гонки: Украина имеет четыре квоты у женщин и две у мужчин, но еще официально не объявлено, кто будет представлять нашу страну на Олимпиаде.

Фигурное катание: Иван Шмуратко, Артем Даренский, Максим Никитин, Александра Назарова, Анастасия Шаботова, Софья Голиченко.

Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.

Горнолыжный спорт: официально еще не подтверждено, но по предварительной информации Украину будут представлять Иван Ковбаснюк и Анастасия Шепиленко.

Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Сноубординг: Аннамари Данча.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук.

Бобслей: Лидия Гунько.

Окончательный список спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры от Украины, будет объявлен 24 января.

Напомним, что Украина принимала участие в 7 зимних Олимпиадах, на которых наши спортсмены завоевали 8 медалей. В активе украинских олимпийцев 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

На Играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия), которые стали первой зимней Олимпиадой для наших спортсменов со времени провозглашения независимости, Украина завоевала 2 медали.

Первой олимпийской наградой в истории сборной Украины стала бронзовая медаль Валентины Цербе в биатлонной спринтерской гонке.

А первой олимпийской чемпионкой независимой Украины стала Оксана Баюл. 16-летняя украинка победила в соревнованиях по фигурному катанию.

В 1998 году зимние Олимпийские игры состоялись в японском Нагано. Украинская сборная привезла домой одну серебряную медаль.

Биатлонистка Елена Петрова стала второй в индивидуальной гонке.

Солт-Лейк-Сити (США) принимали игры 2002 года, но украинские спортсмены, к сожалению, остались в тот раз без наград.

Следующие Олимпийские игры состоялись в 2006 году в итальянском Турине. Украинцы завоевали 2 бронзовые награды.

Биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова стала третьей в спринтерской гонке.

Еще одну награду Украине принесли фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров, которые завоевали бронзу в парных спортивных танцах.

Олимпиада-2010 в Ванкувере (Канада) снова не принесла наград в копилку сборной Украины.

Олимпийские игры в 2014 году состоялись в Сочи. Украина завоевала 2 медали в биатлоне.

Сначала Вита Семеренко стала третьей в спринте.

А затем олимпийское золото для Украины завоевала женская эстафетная сборная в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане - в активе украинской команды одна золотая награда. Олимпийским чемпионом в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика стал Александр Абраменко.