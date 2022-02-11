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Олимпиада-2022: биатлонистка Рейселанн-Ольсбу триумфовала в спринте, Джима в топ-10

Автор: Антон Федорцив

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась спринтерская гонка в женском биатлоне. На старт вышло трое украинок.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Олимпийской чемпионкой в спринте стала норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу. Она была точна на обоих огневых рубежах и показала время 20 минут и 44,3 секунды.

Второй стала шведка Эльвира Эберг (0 промахов, +30,9), а бронзовая награда досталась итальянке Доротее Вирер (0 промахов, +37,2).

Первой из украинок снова стартовала Ирина Петренко. После точной стрельбы в индивидуальной гонке она в этот раз дважды промахнулась на первом огневом рубеже. Точные выстрелы во второй попытке позволили украинке финишировать лишь 40-й.

Зато Юлия Джима отстрелялась без промахов на первом рубеже. Однако, при стрельбе стоя допустила один промах. Неплохая скорость обеспечила ей 8-е место на финише. Отставание от победительницы составило 1 минуту и 7,5 секунд.

Третья украинка – Анастасия Меркушина, экстренно заменившая Валентину Семеренко, прошла дистанцию с одним промахом на первом рубеже. В стойке она была точной и сумела занять итоговое 24-е место.

К слову, российская фигуристка Камила Валиева может быть отстранена от Олимпийских игр из-за употребления запрещенных препаратов.

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