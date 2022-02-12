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Олимпиада 2022: американцы взяли золото в смешанном сноуборд-кроссе

Автор: Наталья Скороход

Командный турнир смешанных пар в сноуборд-кроссе прошел на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Победителями в большом финале стала сборная из США в составе Ника Баумгартнера и Линдси Джейкобеллис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

На втором месте оказались сборная из Италии - Омар Визинтин и Микела Мойоли.

Бронзовую медаль получили канадцы Элиот Гронден и Мериете Один.

"Это очень напряженно на протяжении всей трассы, все сводится к финальному прыжку, и Линдси Джейкобеллис обходит Мойоли на линии, чтобы выиграть своё второе золото!", - комментируют соревнования на сайте Олимпиады.

Напомним, что 12 февраля украинцы выступят в трех видах спорта на Олимпиаде в Пекине. Они покажут себя в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании.

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Олимпиада