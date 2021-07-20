Олимпиада-2020: какие виды спорта будут представлены в Токио и для каких этот год станет "дебютным"

Баскетбол 3х3

Данный вид спорта в этом году дебютирует на Олимпиаде. На первом этапе игры все команды играют между собой. После чего борьбу продолжат по шесть команд: с четвертой по шестую встречаются в четвертьфинале, а первая и вторая автоматически выходят в полуфинал.

Стрельба из лука

В первый день Олимпиады в соревновании примут участие по 64 лучника и лучницы. Каждый спортсмен по регламенту осуществит 72 выстрела. После чего участники с наивысшим количеством баллов встретятся в первом матче плей-офф.

Художественная гимнастика

В соревнованиях по художественной гимнастике участвуют только женщины, которые будут соревноваться индивидуальном и командном многоборье. Спортсменки индивидуально или в группах выполняют под музыку гимнастические упражнения с предметом (обручем, мячом, булавами, лентой). После чего выступления оценивают по трем критериям: сложность, артистизм, выполнение. Максимальная оценка за сложность составляет 10 баллов.

Синхронное плавание

Соревнования по синхронному плаванию стартуют с предварительного раунда произвольной программы дуэтов. На следующий день синхронистки будут соревноваться в технической программе. Данный женский водный вид спорта заключается в выполнении в воде различных фигур и движений под музыку.

Легкая атлетика

Традиционно легкоатлетический турнир стартует на Олимпийских играх ближе к середине соревнований и продолжается до последнего дня. Первые награды по легкой атлетике в Токио будуть разыгрываться 30 июля среди бегунов на дистанцию ​​10 тысяч метров, а закончится легкоатлетическая программа мужским марафоном 8 августа.

Бадминтон

В олимпийском турнире соревнования начнутся с группового этапа. После чего лучшие игроки и пары выходят в плей-офф, где играют начиная с четвертьфиналов по олимпийской системе на выбывание.

Бейсбол (софтбол)

Данный вид спорта возвращается в программу Олимпиады после 13 лет паузы. В олимпийском турнире по бейсболу (софтболу) будут принимать участие по 6 команд - соответственно по бейсболу и софтболу. Так, команды, занявшие первые места в группе, играют между собой сразу во втором раунде за выход в полуфинал. Дальше - борьба в финальном этапе.

Баскетбол

Стоит отметить, что в олимпийском турнире была введена новая система соревнований. Групповой этап будет состоять из трех групп по четыре команды в каждой. Так, команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, и две лучшие команды, занявшие третье место в групповой фазе, проходят квалификацию в финальную фазу.

Пляжный волейбол

В соревнованиях по пляжному волейболу среди мужчин и среди женщин примут участие по 24 команды, разбитые на 6 четверок. В рамках квартета команды сыграют с каждым из соперников, то есть по три игры каждая на групповом этапе. Занявшие третьи места с лучшими результатами, пройдут в стадию 1/8 финала.

Бокс

286 боксеров, среди которых 186 мужчин и 100 женщин примут участие в соревнованиях. В каждой весовой категории от страны выступит только один спортсмен. Отметим, что боксеры на Олимпийских играх будут выступать без защитных шлемов, причем это правило не касается женщин.

Гребля академическая

Всего в программу академической гребли входит четырнадцать дисциплин, по семь среди мужчин и женщин в одинаковых классах лодок. В четырнадцати медальных дисциплинах примут участие 526 спортсменов (по 263 мужчины и женщины).

Каноэ (гребной слалом)

Суть данного вида спорта заключается в прохождении на байдарках и каноэ участков горной реки или бурной воды с естественными и искусственными препятствиями на время. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в программе Олимпиады включает в себя два вида дисциплин: слалом и спринтерские гонки.

Велоспорт (bmx-фристайл, bmx-рейсинг, шоссе, трек, маунтенбайк)

В соревнованиях по велоспорту на Олимпийских играх участники будут соревноваться за 22 комплекта наград. Велотрековые гонки отличаются от других тем, что соревнования проходят на специальных покрытиях в соответствии с видом (bmx-фристайл, bmx-рейсинг, шоссе, трек, маунтенбайк).

Прыжки в воду

Соревнования по прыжкам в воду стартуют в Токио 25 июля синхронными прыжками с трехметрового трамплина у женщин, а закончатся индивидуальными прыжками с десятиметровой вышки среди у мужчин.

Конный спорт

Соревнования по конному спорту в Токио состоятся в такой последовательности: выездка (индивидуальное/командное), троеборье (индивидуальное/командное), прыжки (индивидуальные/командные). Сначала участники разыграют медали в выездке, а после начнется соревнования в троеборье. Последний этап - прыжки.

Фехтование

Фехтовальный турнир в Токио начнется с индивидуальных соревнований среди мужчин-саблистов и женщин-шпажисток, а завершится 1 августа командным турниром мужчин-рапиристов. В этом году на Олимпийских играх фехтовальщики впервые в истории разыграют 12 комплектов наград.

Футбол

16 команд примет участие в групповом этапе мужского турнира, которые будут разделены на четыре группы по четыре сборные. Впрочем, в женских соревнованиях примут участие 12 национальных команд, разделенных на три группы по четыре сборные. Все они будут играть по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф турнира, то есть в четвертьфинал. С этого момента начнется турнир на вылет.

Настольный теннис

В данном турнире участие примут 24 сборных - по 12 у мужчин и женщин. Отдельно в них начнется соревнования по предыдущего этапа, затем сильнейшие команды перейдут в стадию плей-офф, начиная с четвертьфинала. В турнире на выбывание примут участие 8 команд.

Футбол

Турнир по гандболу начнется с мужских сборных, после чего соревнования начнется и среди женских команд. Впоследствии состоится матч за третье место и финал среди мужчин, а затем, в день закрытия Олимпийских игр, станут известны призеры среди женщин.

Гольф

Турнир по гольфу пройдет в формате "игры на счет ударов". Соревнования среди мужчин и женщин будут состоять из четырех раундов. За один день игрокам предстоит пройти 18 лунок. Победитель и призеры будут объявлены после того, как спортсмены преодолеют все 72 лунки.

Дзюдо

Страна может выставить на Олимпиаду по одному представителю в каждой весовой категории. Так, 14 комплектов наград разыграют среди мужчин в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг и среди женщин весом до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг.

Каратэ

Турнир по каратэ среди мужчин на Олимпийских играх пройдет по следующим весовым категориям: 67 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, женщины же будут соревноваться в категории до 55 кг, до 61 кг, свыше 61 кг. Весь турнир в рамках одной весовой категории одного пола занимает один соревновательный день.

Марафонское плавание

Участники марафонского плавания преодолеют самую длинную дистанцию ​​в олимпийской программе. Спортсменам необходимо будет проплыть 10 км на открытой воде (море, океане) без разделительных дорожек.

Современное пятиборье

Соревнования по современному пятиборью будут состоять из пяти видов спорта: стрельба из пистолета, фехтование на шпагах, плавание на 200 метров вольным стилем, конкур и лазертаг - бег на 3200 метров по пересеченной местности. В соревнованиях среди женщин и мужчин участие примут 36 спортсменов.

Регби-7

В олимпийском турнире по регби-7 примут участие 12 мужских и 12 женских команд, которые разделены на три равные группы. Сначала команды будут бороться за место в четвертьфинале, после чего лучшие сборные будут бороться за призовое место в плей-офф.

Парусный спорт

В турнире по парусному спорту примут участие 350 спортсменов (175 мужчин и 175 женщин), которые поборются за 10 комплектов наград (5 у мужчин, 4 у женщин и 1 в смешанном классе). Каждая страна может быть представлена ​​только одним экипажем в каждой дисциплине и не более чем 15-ю спортсменами (8 мужчин и 7 женщин).

Стрельба

Соревнования с использованием винтовки и пистолета будут проходить в помещении, где участники по очереди будут стрелять с заданного расстояния по неподвижной цели. Турнир с использованием ружья будет проводится на открытом воздухе.

Скейтбординг

Турнир по скейтбордингу в этом году является дебютным. В первый день состоятся соревнования мужчин скейтбордистов в "стрит". Заключительные соревнования олимпийской программы - мужской "парк". Медали разыграют в течение одного дня в каждой из четырех дисциплин.

Спортивное скалолазание

Данный вид спорта также впервые включен в программу Олимпийских Игр. Так, бороться за медали будут 20 мужчин и 20 женщин в специально созданной дисциплине "многоборье", которая объединяет в себе сразу три, непохожие друг на друга дисциплины - "лазание на скорость", "боулдеринг" и "лазание на трудность".

Серфинг

Серфинг также относится к списку дебютных видов спорта на Олимпиаде. Так, в соревнованиях по серфингу примут участие 20 мужчин и 20 женщин, которые будут бороться в трех раундах и трех финалах, состоящие из 30-минутных заездов.

Плавание

На Олимпиаде в Токио турнир по плаванию (как и по другим водным видам спорта, за исключением плавания на открытой воде) пройдет в "Токио Акватик центре". Соревнования пройдут среди мужчин, женщин, а также будет проводиться смешанная комбинированная эстафета (2 мужчин и 2 женщины).

Теннис (настольный, большой)

В соревнованиях по теннису в Токио в качестве олимпийской дисциплины дебютирует смешанный парный разряд. Таким образом, впервые будет разыграно не четыре комплекта наград среди победителей, а сразу пять. Соревнования по теннису пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 в теннисном парка "Ариаке".

Тхэквондо

Соревнования по тхэквондо попали в программу Олимпиады-2020 недавно. Так, в 2000 году спортсмены в Сиднее впервые разыграли восемь комплектов наград. В этом году турнир среди мужчин пройдет в весовой категории до 58, 68, 80 и свыше 80 кг, а среди женщин - до 49, 57, 67 и свыше 67 кг.

Гимнастика (прыжки на батуте)

Всего на соревнованиях по прыжкам на батуте примут участие 16 мужчин и 16 женщин. Каждый из них будет представлять две программы во время квалификации - обязательную и произвольную. По итогам квалификации восемь сильнейших спортсменов и спортсменок попадут в финал.

Триатлон

Соревнования по триатлону состоятся как между мужчинами, так и между женщинами: 1,5 км плавание в открытой воде, 40 км велогонка по шоссе, 10 км бег. Также пройдет смешанная комбинированная эстафета (2 мужчин и 2 женщины): 4 по 300 метров плавание, 8 км велогонки и 2 км бега.

Волейбол

В турнире по волейболу примут участие 12 сборных, которые прошли квалификацию. Команды сыграют по круговой системе, из каждой группы четыре сборные выйдут в плей-офф и будут бороться за золото, начиная с четвертьфинала.

Водное поло

На Олимпийских играх турнир по водному поло делится на групповой этап и плей-офф. Так, в мужском турнире примут участие 12 команд, в женском - 10. Сборные разбиваются по двум группам - A и Б. Четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал, где команда, которая заняла первое место в группе А, играет с командой, заняла 4 место в группе Б, и так далее.

Тяжелая атлетика

Соревнования по тяжелой атлетике станут одним из тех турниров, в которых будет разыгрываться наибольшее количество медалей (также по количеству лидируют легкая атлетика, плавание, академическая гребля, велоспорт, дзюдо и стрельба). Турнир стартует на следующий день после церемонии открытия Игр и будет состоять из 10 соревновательных дней.

Борьба

В этом году соревнования пройдут по вольной и греко-римской борьбе. На Олимпиаде представители классического стиля разыграют награды среди мужчин в весовых категориях до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг, среди женщин будет представлено шесть категорий: 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг.