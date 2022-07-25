Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине

Власти сделали первый шаг к запуску реестра олигархов. Однако далеко не факт, что в итоговом списке окажутся те, кого до 24 февраля было принято считать самыми богатыми украинцами. Война сильно пошатнула их позиции как в бизнесе, так и в политической жизни страны. Подробнее – в материале РБК-Украина.
Власти сделали первый шаг к запуску реестра олигархов. Однако далеко не факт, что в итоговом списке окажутся те, кого до 24 февраля было принято считать самыми богатыми украинцами. Война сильно пошатнула их позиции как в бизнесе, так и в политической жизни страны. Подробнее – в материале РБК-Украина.
Отношения президента с олигархами за годы его каденции – это сплошная полоса турбулентностей и окопных "войн". Банковая местами закрывала глаза на преференции, которые разными путями пробивал для себя крупный бизнес. Но и не упускала возможности наступить им на "хвост", когда масштаб их влияния начинал всерьез беспокоить Офис.
Прошлой осенью с подачи Владимира Зеленского парламент принял закон, который запускает реестр олигархов. Этот документ запрещает им финансировать политиков и участвовать в приватизации. Одновременно он обязывает фигурантов реестра декларировать свое имущество и контакты с госслужащими.
Под определение "олигарх" попадут те, кто отвечает трем из четырех критериев. Это – политическая деятельность, контроль над СМИ, владение монополиями, а также наличие активов на сумму свыше одного миллиона прожиточных минимумов (на 1 января – 2,39 млрд грн).
Сам закон заработал в мае этого года. Но в реальности "деолигархизация" в стране началась еще с 24 февраля и не благодаря нормам президентского документа.
Полномасштабное вторжение России сгладило противоречия между властью и олигархами. Президент призвал всех политических игроков и финансово-промышленные группы к нейтралитету и единению. И они откликнулись на это предложение. Почти весь крупный бизнес, за небольшим исключением, выделяет средства на гуманитарную помощь и поддержку ВСУ.
С началом войны ведущие телеплощадки страны утратили статус орудия для внутриполитических интриг и расправ. Богатейшие украинцы по сути передали главные "кнопки" под контроль власти. Их каналы присоединились к марафону, где вещают по единой информационной программе, утвержденной Офисом и Минкультом.
Примерно то же произошло и в стенах парламента. Из повестки Рады исчезли лоббистские вопросы. А большинство депутатов, которых еще не так давно относили к тому или другому олигархическому "пулу", теперь беспрекословно голосуют за все проекты и постановления правящей команды.
По данным украинского Forbes, только первая пятерка богатейших людей страны от начала войны уже суммарно лишилась больше десятка миллиардов долларов. Но несмотря на покладистость, которую демонстрирует крупный бизнес, и их огромные финансовые потери, президент не отказался от своей прежней инициативы и в конце июня издал указ о запуске реестра олигархов.
Как признают информированные собеседники РБК-Украина, многие потенциальные фигуранты этого списка до последнего надеялись, что Банковая либо пересмотрит свой закон, либо отсрочит его вступление в силу. Ведь на практике документ не сильно вредит их положению в Украине – куда больше проблем он сулит их делам за рубежом.
Именно этим объясняются новости, которые в довоенное время наверняка бы зачислили к главным общественно-политическим событиям года. Две недели назад Ринат Ахметов заявил о выходе его инвестиционной компании SCM "из медийного бизнеса". Он включал 10 эфирных и спутниковых каналов, среди которых "Украина" и "Украина 24", а также интернет-ресурсы и печатные СМИ.
"Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом", – говорится в заявлении Ахметова.
На самом деле, причины этого шага спрятаны немного глубже, а закон об олигархах лишь подтолкнул бизнесмена к пересмотру структуры своей "империи". Медиа группа Украина долгие годы была для Ахметова активом, генерирующим политическое влияние, а не материальную прибыль. По итогам 2021 года МГУ получила чистый доход в размере 467,6 млн гривен, тогда как ее консолидированный убыток составил 936 миллионов.
"Каналы Ахметова перестали выполнять для него политическую функцию. Отказавшись от медиа, он, во-первых, избавился от одного из критериев олигарха. Во-вторых – от минусового актива. В условиях упадка рынка рекламы телеканалы требуют больших вливаний. А учитывая, что у него сейчас с бизнесом не все хорошо – это экономически верное решение", – говорит один из влиятельных собеседников в команде власти.
Один из "столпов" бизнеса Ахметова – группа "Метинвест", которой он владеет на пару с Вадимом Новинском – из-за войны уже лишилась двух своих ключевых предприятий: Мариупольского меткомбината имени Ильича и "Азовстали". При этом, по данным издания, их сотрудникам по-прежнему продолжают выплачивать зарплаты. Еще один крупный актив холдинга – Авдеевский коксохимический завод, который находится прямо у линии фронта – отправили на консервацию. И это далеко не весь масштаб потерь SCM.
Другая компания бизнесмена – ДТЭК, по словам ее директора Максима Тимченко, лишилась 70% производства электроэнергии из возобновляемых источников и 30% – от ТЭЦ. Немалая часть земельных площадей агрохолдинга Ахметова HarvEast оказалась в оккупации.
Кроме бизнеса внутри Украины, он давно инвестирует в зарубежные активы. И это еще один фактор, поставивший его перед выбором – закрыть свои медиа или превратиться для иностранных институций в politically exposed person. Второе сильно усложнит его сотрудничество с международными банками и кредиторами.
Третий критерий, который мог обеспечить Ахметову место в реестре олигархов – наличие у его бизнес-партнера депутатского мандата. В начале июля Новинский, избиравшийся от округа в Мариуполе, ушел из парламента. Так что прямых политических связей у донецкого миллиардера по крайней мере в Раде больше не просматривается.
Раньше в сессионном зале можно было насчитать до сотни постоянных или ситуативных "единомышленников" SCM. Это условная группа "павлюковцев" внутри "Слуги народа", часть фракции "Батькивщины" и несколько мажоритарщиков от "Оппозиционного блока", которых координировал Новинский.
Но самих по себе голосований в интересах Ахметова – мало для того, чтобы говорить о политической деятельности бизнесмена. Любую теневую связь или ситуативное выполнение задач будет сложно "притянуть" к той формулировке, которая предусмотрена законом. А сейчас в условиях войны это партнерство прослеживается еще слабее.
Не один влиятельный политик в разговоре с изданием предполагал, что вслед за Ахметовым с дотационными СМИ могут попрощаться и другие крупные бизнесмены. Пока подтвержденных данных о том, что кто-то еще из владельцев каналов готовит медийный "демарш" – нет. При этом цифры и факты говорят о том, что и Виктор Пинчук (ICTV), и Дмитрий Фирташ (Интер), и Игорь Коломойский (1+1) также терпят колоссальные убытки из-за войны.
Трубно-колесная корпорация Пинчука "Интерпайп" с конца февраля полностью остановила производство. В апреле компания начала восстанавливать работу, но из-за блокады украинских портов менеджменту приходится перестраивать привычные цепочки поставок и логистику. Оттого стоимость транспортировки от завода к заказчику выросла в разы. По оценке Forbes, за четыре месяца войны стоимость "Интерпайпа" сократилась в 2,2-2,8 раза.
Потери группы "Приват" Коломойского Forbes на конец мая оценивал в 225 млн долларов. Самым большим ударом для нее, впрочем, как и для всей страны, стали ракетные обстрелы и остановка Кременчугского НПЗ – одного из мощнейших заводов в Европе. До нападения России на это предприятие приходилось 45% украинского рынка бензина и 15% – дизельного топлива.
Один из крупнейших производителей аммиака и минудобрений в Европе – Северодонецкое объединение "Азот" оказалось под оккупацией и уничтожено на 70% в результате боевых действий. С потерей этого завода химический бизнес Дмитрия Фирташа, объединенный в холдинг Ostchem, лишился четверти своей стоимости. Еще одно предприятие миллиардера – "Сумыхимпром" – находилось под частыми обстрелами, когда оккупанты атаковали территории северных областей.
Другая проблема, с которой бизнесмен столкнулся в мае этого года – потеря монополии на рынке продажи газа. Правительство забрало 20 облгазов Региональной газовой компании (РГК), которую относят к орбите Фирташа. Они распределяют примерно 70% всего газа в Украине. Причина, которой руководствовался Печерский суд, передавая корпоративные права компаний государству – почти 1,5 млрд грн неуплаты за пользование государственными сетями.
Прямое попадание в список признанных олигархов пока грозит только одному из этой "троицы" – Дмитрию Фирташу, говорят собеседники в президентской команде. Помимо двух пунктов – активы и медиа – миллиардеру можно приписать еще и третий – политическая связь с депутатами от ОПЗЖ. Но едва ли это еще больше ухудшит положение его дел.
С 2014 года Фирташ вынуждено обосновался в Австрии из-за судебных разбирательств и попыток американских правоохранителей экстрадировать его в США. А с июня прошлого года миллиардер находится еще и под украинскими санкциями, наложенными СНБО.
У федеральных органов Штатов есть вопросы и к Коломойскому, которого на прошлой неделе якобы лишили украинского паспорта. Представители власти сохраняют молчание насчет того, чем некогда дружественный олигарх заслужил "немилость" Банковой.
Но в неформальных разговорах эта ситуация уже обросла совершенно полярными версиями. Начиная от того, что так Офис спасает Коломойского от выдачи американскому правосудию. И заканчивая тем, что приостановкой гражданства власти упрощают его экстрадицию в США.
Еще по одной из версий, своим указом президент якобы вывел Коломойского из-под угрозы включения в реестр олигархов. Но его фигурантом может стать и иностранец, имеющий бизнес и интересы в Украине – в самом законе нет никаких привязок к гражданству.
"Для Коломойского попадание в реестр не представляет огромных рисков. Учитывая объем его проблем и санкции за океаном, для него приемлемы все украинские правила игры. Более того, в отличие от того же Ахметова или Пинчука, Коломойский может еще и, наоборот, ходить и с сарказмом при встрече бросать: "здравствуйте, я олигарх", – отметил один из собеседников во власти.
По факту миллиардер волей правящей команды оказался в подвешенном состоянии. И его дальнейшая судьба будет зависеть от того, захочет ли Банковая дернуть за этот "крючок".
Формальным поводом могло стать наличие у него других гражданств, что сам он не раз признавал и, к тому же, задолго до этой ситуации. РБК-Украина пыталось получить комментарий и у самого Коломойского, но бизнесмен не захотел продолжать общение, узнав суть нашего запроса. Мы также обратились к заместителю главы ОП Андрею Смирнову, которого называют автором этого указа, но к моменту выхода материала он никак не отреагировал на сообщения.
Чтобы попасть в список олигархов, Коломойскому нужно набрать еще хотя бы один пункт из законодательного списка – политика или монополия. А с ними не все однозначно. Как рассказывали источники издания еще в прошлом году, один из лидеров группы "За майбутнє" в Раде Игорь Палица разорвал бизнес-связи с Коломойским.
Нардеп якобы вышел из энергетических активов "Привата", но при этом оставил себе "Буковель". Наверняка неизвестно, было ли это сделано специально из-за закона. По версии, которая ходит в окружении двоих бизнесменов, между ними еще раньше испортились отношения.
До войны внутри "Слуги народа" также было до двух десятков депутатов, которых считали лояльными к Коломойскому. По началу так называемые "бородатые" нередко вставали в позу и отказывались голосовать за провластные инициативы, особенно – если они шли вразрез с интересами олигарха. Но теперь, как уверяют источники в монобольшинстве, эта группа рассредоточена и не представляет особых проблем.
"Часть "бородатых" из Днепропетровской области вообще словно переметнулась к Корбану. Они сейчас почти ни за что не голосуют и даже на заседания не появляются", – отметил один из собеседников в "верхушке" власти.
В случае Пинчука ситуация похожа. В Раде можно насчитать около десятка нардепов, которых относят к орбите миллиардера. Но между ними сейчас не проглядывается какой-либо координации с менеджерами Пинчука или прямой связи с самим бизнесменом.
"По Пинчуку может стоять другой индикатор – монополии. У нас, в действительности, юридически зафиксировано очень мало монопольных состояний. К тому же усилиями его депутатов в законе для олигархов была прописана именно такая монополия, которой нет у Пинчука. И эта норма во время голосования успешно прошла", – объяснил один из источников издания.
Согласно закону, фигурант реестра должен либо владеть природной монополией, либо занимать монопольное положение на рынке "и в течение одного года поддерживать или усиливать такое положение".
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Далеко не во всех кабинетах власти понимают, чем в конечном счете может обернуться закон об олигархах в условиях войны. Откатывать назад эту инициативу в президентской команде явно не собираются, называя антиолигархическую политику одним из условий Еврокомиссии для членства Украины в ЕС.
Однако есть и другая рекомендация ЕК: имплементировать закон следует с учетом выводов Венецианской комиссии. Вердикта этого органа по-прежнему нет, предварительно украинские власти ожидают получить его только осенью. Продолжительное рассмотрение документа собеседники издания объясняют тем, что ранее комиссия не сталкивалась с анализом подобных инициатив.
Чиновники и депутаты, с которыми общалось РБК-Украина, также допускают, что после оценки "Венецианки" в закон придется вносить коррективы. До этого момента, как полагают собеседники, власти не станут педалировать запуск и внесение в реестр первых олигархов.
"Если комиссия даст вывод, что нам нужно переписать то, то и еще это, а у нас к тому времени уже будет составлен список олигархов, на выходе мы можем получить проблемы, претензии от фигурантов реестра в судах. И еще будем вынуждены выплачивать им компенсации. К тому же сейчас эта тема уже не взлетает. У всех теперь другие заботы и другая повестка", – объяснил один из источников.